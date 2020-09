Kunst in Krefeld : Bilder einer Künstlerin aus dem Homeoffice

Krefeld Anna von Borstel hat ihre Skype-Begegnungen während des Lockdowns zu Thema einer Bilderserie gemacht. „Digitale Begegnungen“ zeigt sie bis 30. Oktober in der Pförtnerloge der Fabrik Heeder.

Drinnen die Kunst und draußen der Mensch: Das ist das Konzept der Reihe „Pförtnerloge“. Seit 2012 bespielen Künstler den ehemaligen Pförtnerraum der Fabrik Heeder auf Einladung des Bundesverbands Bildender Künstler (BBK) Niederrhein mit diesem Auftrag. Anna von Borstel potenziert die Auflagen noch einmal. Diesmal gibt es keinen Blick in den Raum. Was die Krefelder Künstlerin zu sagen hat, füllt die Fenster. Ihre Bilder sind wie eine Barrikade, eine „nach außen gestülpte Ausstellung“, sagt Brigitta Heidtmann, die gemeinsam mit Claudia Reich die Reihe kuratiert.

Anna von Borstel hat die Unsicherheiten, die durch die eingeschränkten sozialen Kontakte entstanden, zum Thema gemacht. Dafür hat sie sich mit Programmen für virtuelle Konferenzen auseinandergesetzt, sich mit Bekannten in digitalen Meetings getroffen und gezeichnet, fotografiert, gemalt. Ihre Bilder aus dem Homeoffice zeigen, was sie auf dem Bildschirm gesehen hat: ihr Gegenüber und immer wieder auch sich selbst. „Die ständige Begegnung mit mir selbst hat mich schon sehr beschäftigt“, erzählt sie.

So trägt die Hälfte ihrer Bilder ihr Gesicht – ungeschönt, unkorrigiert, nicht auf eine Schokoladenseite ausgerichtet. „So sehe ich im Lockdown aus“, sagt die Künstlerin. Es sind Doppelporträts. Wer die Bild-Paare betrachtet, kann darüber nachsinnen, wie die Gespräche, die ja alle tatsächlich stattgefunden haben und hier ohne Ton und ohne Bewegung wiedergegeben sind, gelaufen sein mögen. Sie folgen keiner Chronologie; und doch gibt es Veränderungen, die sich am leichtesten an der Mimik der Künstlerin ablesen lassen, deren Gesicht von Porträt zu Porträt vertrauter wird: Vor allem in den Begegnungen mit jüngeren Menschen wirken ihre Züge entspannter, mitunter gelassen, ab und zu auch mit einem verhaltenen Lächeln. Die älteren Gesprächspartner wirken ernster, sorgenvoller. Und da hat auch die Künstlerin einen angespannteren Gesichtsausdruck.