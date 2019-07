Aus den Stadtteilen : Bolzplatz-Konflikt: Kritik an „Okkupation“

Bolzplatz-Konflikt: Kritik an „Okkupation“

Auf dem Bolzplatz an der Herbertzstraße kommt es zu Konflikten mit Anwohnern. Foto: Carola Puvogel

Oppum Ruhestörungen und Wildpinkeln beschäftigten einmal mehr die Bezirksverordneten von Oppum/ Linn.

Der Konflikt um den Bolzplatz an der Herbertzstraße beschäftigte am Donnerstag ein weiteres Mal die Bezirksverordneten von Oppum und Linn. Wie berichtet, fühlen sich Anwohner davon gestört, dass die Freizeit Fußball Liga (FFL) an 18 Sonntagen im Jahr dort ihre Ligaspiele austrägt. Obwohl bereits feststeht, dass nach den Sommerferien ein Runder Tisch einberufen werden soll, um die Kontrahenten miteinander ins Gespräch zu bringen und Lösungen zu erarbeiten, schlugen die Wellen erneut hoch.