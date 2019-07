37.000 Quadratmeter großes Areal : Neubaugebiet Ottostraße: Chance für Mallewupp

Info

Die Bezirksregierung Düsseldorf sucht gemeinsam mit den Kommunen nach „neuen qualitativen Standorten für mehr Wohnraum in der Region – insbesondere an der Rheinschiene“. Das ausgegebene Motto lautet „Gute Standorte für vielfältigen Wohnraum“. Im Ranking-Verfahren zur Beurteilung der Eignung von Flächen für die Regionalplan-Änderung ist das Gebiet an der Ottostraße in Krefeld mit der höchsten Gesamtpunktzahl von 55,4 bewertet worden. Das Areal ist laut der auf der Webseite der Bezirksregierung „www.brd.nrw.de“ verlinkten Karte für nicht für den „lokalen“, sondern den „regionalen Wohnraumbedarf“ vorgesehen, weil in der Nähe eine neue Bahn-Haltestelle „Obergplatz“ gebaut werden soll, die das Pendeln erleichtern würde.