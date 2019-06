Aus den Stadtteilen : SPD fordert „Runden Tisch“ für Bolzplatz

Oppum Im Sportausschuss wird der umstrittene Oppumer Bolzplatz an der Herbertzstraße Thema sein.

Die SPD nimmt sich eines umstrittenen Themas an. Auf die Tagesordnung der Sportausschuss-Sitzung am Dienstag, 2. Juli, hat sie den Bolzplatz an der Herbertzstraße in Oppum setzen lassen. Durch einen entsprechenden Antrag möchten die Sozialdemokraten erreichen, dass eine Lösung gefunden wird, die gewährleistet, dass der Platz weiterhin genutzt werden kann.

Wie berichtet hatten sich Anwohner des Platzes über den Lärm, besonders am Wochenende, beschwert. Der Streit mit den Fußballern, von denen junge Erwachsene den Platz für Spiele in einer Amateurliga nutzen, eskalierte, als ein Anwohner vergangenes Jahr kurzerhand ein Tor abflexte. Daraufhin kamen erste Gespräche in Gang, die die SPD nun fortsetzen möchte. Sie beantragt deswegen, einen „Runden Tisch“ einzuberufen, zu dem Anwohner, Vertreter der Amateurfußballliga, des Jugendzentrums und der Politik unter Federführung der Sportverwaltung eingeladen werden.

Aus Sicht der SPD-Fraktion erfüllt der Bolzplatz eine wichtige Funktion als Spiel- und Sportfläche für Kinder und Jugendliche, die es unbedingt zu erhalten gelte. Kinder, die viel Bewegung im Alltag haben, haben mehr Energie und sind weniger krankheitsanfällig. Dabei müsse allerdings gewährleistet sein, dass Anwohner nicht unverhältnismäßig belästigt werden.

Am „Runden Tisch“, so der Wunsch der SPD, soll eine Lösung erarbeitet werden, die beiden Seiten gerecht wird. Über den Fortgang in dieser Sache sollen die Sportausschuss-Mitglieder regelmäßig unterrichtet werden.

Nach der Beschädigung des Tores hatte der Kommunalbetrieb ein Ersatz-Tor beschafft und aufgestellt. Die Kosten dafür wurden dem Verursacher in Rechnung gestellt. Die Stadt Krefeld hat Strafanzeige gestellt.