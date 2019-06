Handwerk in Krefeld : Vor 50 Jahren baute er einen Jeep als Meisterstück

Handwerk in Krefeld

Krefeld (RP) Seinen Karosserie- und Fahrzeugbauer-Meister machte der Krefelder Franz Hermann Schmitz (73) im Dezember 1968 in Kaiserslautern. Dafür hatte er zuvor dort 15 Monate die Tagesschule absolviert. „Ich habe als Meisterstück in einer Gruppe einen Jeep auf Basis eines VW-Chassis´ gebaut.

Vor 50 Jahren, Ende 1969 übernahm er den Betrieb von seinem Vater Hermann Schmitz an der Martinstraße in Krefeld. Im Jahr 1994 wechselte der Betrieb dann zur Kölner Straße. 1996 musste Franz Hermann Schmitz aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Gefragt nach Hobbys, sagt er: „Ich bin immer gerne zur Jagd gegangen. Mit 18 habe ich meinen Jagdschein gemacht. Auch heute noch gehe ich zur Jagd, natürlich in kleinerem Rahmen.“