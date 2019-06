Qzartiersgaragen : Quartiersgarage: Stadt zieht Vorschlag für Politik zurück

Krefeld Die massiven Proteste gegen den Bau eines Parkhauses auf dem Gelände der Albert-Schweitzer Realschule hat die Stadtverwaltung offenbar überrascht. Am Mittwochmittag teilte sie mit, dass die Stadt „die Vorlage zum Bau einer Quartiersgarage für Anwohner im Umfeld des Frankenrings“ zurückziehe.

Diese sollte heute Abend im Bauausschuss beraten werden. „Offensichtlich sind wir mit unserer Argumentation in Teilen der Politik und in Teilen der Öffentlichkeit nicht durchgedrungen. Daraus ziehen wir die Konsequenz, die Vorlage heute nicht wie geplant einzubringen“, sagt der aktuell für den Baubereich zuständige Dezernent Thomas Visser. Wie recht er mit dieser Einschätzung hatte, zeigte der Protest von etwa 100 Jungen und Mädchen, die mit Plakaten zur Sitzung gekommen waren.

Hintergrund des Projekts ist der hohe Parkdruck auf den Ringen und in den umliegenden Straßen mit einer Auslastung von mehr als 90 Prozent. Darüber hinaus geht es mittelfristig um einen besseren Verkehrsfluss auf den Ringen, die Vermeidung von Staus und Luftreinhaltung in der Innenstadt. Laut Dezernent Visser möchte die Verwaltung am grundsätzlichen Ziel festhalten: „Gerade angesichts der aktuellen Diskussionen um Umwelt- und Klimaschutz ist diese Maßnahme ein wichtiger Baustein.“ Der Standort für die so genannte Quartiersgarage an der Lüdersstraße scheint allerdings vom Tisch.