Krefeld : Die Weltküche aus Frankfurt

Krefeld Es ist der wohl ungewöhnlichste Ort für einen Vortrag im Krefelder Bauhausjahr: Im Küchenstudio Hoster an der Hülser Straße sprach eine Museumschefin über die „Frankfurter Küche“, die Mutter aller Einbauküchen.

Im neuen Bauhaus-Museum in Weimar gibt es an einer Stelle regelmäßig einen Engpass: Die Besucher ballen sich dort vor einem Bildschirm, wo ein Lehr- und Werbefilm von 1927 über die „Frankfurter Küche“ zu sehen ist, die als Mutter aller modernen Einbauküchen gilt. Die Leute schauen amüsiert und gebannt, der Bezug zum eigenen Leben ist so verblüffend offensichtlich. Gezeigt wird, wie unsere Urgroßmütter in der Küche arbeiten mussten; demonstriert wird, wie die neue, die moderne „Frankfurter Küche“ konstruiert war: kürzere Wege, leichtere Handgriffe, weniger Plage. In Krefeld ist diese Küche jetzt Thema in einem Vortrag einer Kennerin gewesen: Grit Weber, Vize-Direktorin des Frankfurter Museums für angewandte Kunst. Sie sprach an thematisch passendem Ort: bei Küchen Hoster an der Hülser Straße. Veranstalter waren Mediothek und die Gleichstellungsstelle Krefeld. Wie in Weimar war das Interesse lebhaft: Der Vortrag war ruckzuck ausverkauft.

Kochkisten: Man musste sich tief bücken, um einen Topf hineinzustellen. Foto: Jens Voss, veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Bauhausmuseum Weimar

Das Entstehungsjahr der Frankfurter Küche ist so etwas wie das Jahr null in der Küchenhistorie. Die Küche unserer Urgroßmütter wurde erstmals arbeitsökonomisch untersucht. Diese Passage in dem Film von 1927 ist bis heute bestechend. „Die Kochkiste“, so heißt es etwa, „steht zu weit vom Herd und so tief, daß man sich jedesmal bücken muß.“ Kochkisten: Das waren Behälter, in denen angekochte Speisen fertigegart wurden.

Das Versprechen: In der neuen Küche würde die Arbeit leichter sein. Foto: Jens Voss, veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Bauhausmuseum Weimar

Bücken war schon damals böse. Die Frankfurter Küche versprach Abhilfe. Erfunden hat sie die Wiener Architektin Margarete Schütte-Lihotzky (1897 - 2000), die erste Frau Österreichs, die Architektur studieren durfte. Es gab keine direkten Kontakte zwischen ihr und dem Bauhaus in Weimar (1919 - 1925) oder Dessau (1925 - 1932), und doch ist das, was sie erfand, Bauhaus pur: Design sollte funktional und industriell zu fertigen sein. Die Ideen lagen einfach in der Luft.

Eine Maxime: Umständliche Bewegungen vermeiden. Foto: Jens Voss, veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Bauhausmuseum Weimar

Lihotzky war über den Leiter des Frankfurter Hochbauamtes, Ernst May, nach Frankfurt gekommen. May war vom Werkbund beeinflusst, der die späteren Bauhaus-Ideen vorbereitet hat. May schrieb Architekturgeschichte mit dem Projekt „Neues Frankfurt“, einem Stadtplanungsprogramm, das die Wohnungsnot in der Stadt mindern sollte. Frankfurt erwies sich mit diesem Projekt als „Werkbank der Moderne“, wie es Grit Weber formuliert: War das Bauhaus theorielastig, wurden in Frankfurt neue Wohnformen praktisch entwickelt – Formen, die bis heute unser Alltagseben bestimmen.

Grundriss der „Frankfurter Küche“: Die Frau auf dem Foto oben sitzt an dem Platz, der in dem Grundriss mit „Arbeitstisch Drehstuhl“ bezeichnet ist. Rechts erkennbar die Ablagerinne für Abfälle. Foto: Jens Voss, veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Bauhausmuseum Weimar

Zwischen 1925 und 1930 entstanden in Frankfurt unter Mays Federführung 15.000 Wohnungen und 25 neue Siedlungen nach modernen, auch sozialen Gesichtspunkten: Sie sollten effizient, platzsparend und bezahlbar sein. Die „Frankfurter Küche“ war Bestandteil des Konzepts, denn auch die Küchen mussten klein und effizient sowie industriell, also preiswert zu bauen sein.

Mit solchen Fragen wurde in dem Werbefilm von 1927 die Realität in der Küche analysiert. Foto: Jens Voss, veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Bauhausmuseum Weimar

Jener Lehrfilm zeigt, wie die Arbeitsgänge der Hausfrau beurteilt und optimiert wurden. „Aus zerbrechlichen, verzierten, daher staubfangenden Gewürz- und Vorratsdosen werden Vorräte entnommen“, heißt es etwa; „die alte grosse Küche“, lautet das Resümee, „bedeutet Kraft- und Zeitverschwendung für die Hausfrau.“ Die neue Frankfurter Küche mit „fest eingebauten Möbeln“ versprach „Zeit- und Kraftersparnis“. Gefäße haben glatte Oberflächen, die leicht zu reinigen sind. Töpfe stehen griffbereit, nämlich „mit dem Griff nach vorne“ im Schrank, so dass sie beim Öffnen der Türe leicht ergriffen werden können. Ein höhenverstellbarer Drehstuhl erlaubt Arbeiten im Sitzen. Schmutziges Geschirr wird „mit der linken Hand von links genommen und gereinigt wieder nach links auf das Ablagebrett gelegt“. Gemüseabfälle werden „nach rechts in eine in den Tisch eingelassene Abfallrinne geschoben“. Angekochte Speisen werden in die nun „unmittelbar neben dem Herd befindliche Kochkiste geschoben“. Schieben, nicht heben und bücken: kurze Wege, wenig Kraft – das war die Philosophie dieser neuen Küche. Eine durchschlagende Idee: Heute sind alle Küchen auch Frankfurter Küchen.