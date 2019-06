Zirkus ohne Tiere in Krefeld : Flic Flac – Artistik und Comedian

Strapatenkunst in luftiger Höhe ist ein Teil des Flic Flac. Das ganze sogar im (künstlichen) Regen. Foto: Flic Flac

Krefeld Erstmals seit 14 Jahren ist der Zirkus Flic Flac in Krefeld. Die Besonderheit: Geführt wird er von zwei jungen Frauen, und das Konzept sah von Beginn an keine Tiere vor. Umso mehr spielen Motorlärm und Adrenalin eine Rolle.

Stetig wächst das Zirkuszelt des Zirkus Flic Flac auf dem Sprödentalplatz. Am Donnerstagabend (20 Uhr) ist Premiere. Dann werden die rund 1400 Zuschauer im großen Zelt Artistik und Adrenalin auf höchstem Niveau geboten bekommen. Und das ohne Tiere. „Das war von Anfang an unser Konzept. Als unsere Eltern den Zirkus vor rund 30 Jahren gegründet haben, war es schon so. Die aktuelle Tierschutzdiskussion hat damit nur mittelbar zu tun. Wir merken aber durchaus, dass uns das zu Gute kommt und Besucher uns darauf ansprechen, dass sie bei uns wieder gern in den Zirkus gehen“, sagt Larissa Medved-Kastein.

Die 32-Jährige ist heute gemeinsam mit ihrer Schwester Tajana Kastein Besitzerin des Unternehmens mit rund 100 Angestellten. „Wir haben das Zirkusleben von klein auf kennengelernt. Wir waren immer dabei, sind im Zirkus aufgewachsen und es ist genau das Leben, das wir wollen“, sagt Tatjana. Dabei sei die Übernahme durch die beiden Schwestern eine bewusste Entscheidung gewesen. „Wir hätten auch beide sagen können: Wir möchten es nicht. Aber das stand für uns nie in Frage“, sagt die jüngere Schwester. Dass kein Zwang herrschte ist auch daran zu ersehen, dass sie erst viel später mit Artistik begann. „Larissa hat mit sechs Jahren angefangen, ich mit elf“, erzählt sie. „Früher hatte ich einfach keine Lust.“

Info Tickets und Programm des Flic Flac in Krefeld Der Flic Flac auf dem Sprödentalplatz bietet Montags bis Samstags um 20 Uhr, Freitags und Samstags zusätzlich um 16 Uhr, sowie Sonntags um 15 und 19 Uhr gut zweistündige Vorstellungen. Karten gibt es unter 0800 06060611, Karten für die Premiere (Donnerstag 20 Uhr) nur beim Mediencenter Krefeld. Die Shownummern beinhalten: Zdenek Polách, den Herrn der Bälle; Akrobatik des ukrainischen Frauen-Trios ‚Equilibristik’; die Helldrivers in der ‚Todeskugel’; die ‚Mad Flying Bikes’ mit gewagten Motorradsprüngen; Akrokatik aus China von den ‚Holy Warriors’; ‚Mallakhamb’-Akrobatik aus Südostasien; Strapatenkunst in luftiger Höhe im Regen; Stangentanz im Regen, Artitik mit Rollen und Ringen, Trapez-Kunstlauf, Jonglage, sowie Kontorsion – Körperkunst in Perfektion. Die Besonderheit auf dieser Tour ist der Schwede David Eriksson, der in einer Art Stand-Up-Comedy sein Publikum unterhält.

Seitdem standen beide auf der Bühne, bis sie nacheinander schwanger wurden. „Da war Tatjana schneller, obwohl sie die Jüngere ist“, erzählt Larissa lachend. Das Kind der jüngeren Schwester übrigens kam im Krefelder Helios-Klinikum zur Welt. „Wir waren in der Nähe und ich hatte mir die Klinik ausgesucht. Ich habe also schon eine Enge Verbindung hier her, obwohl wir lange nicht da waren“, erzählt Tatjana. Ein Jahr später war es dann auch bei der Schwester so weit. Heute sind die Kinder zwei und drei Jahre alt. Seitdem stehen beide selbst nicht mehr auf der Bühne. Übrigens heißt es beim Flic Flac nicht Manege. „Nein, das ist zwar ein Begriff aus der Zirkuswelt, aber da wir keine Tiere in der Show haben heißt es bei uns tatsächlich Bühne“, erläutert Larissa. Ob es noch manchmal kribbelt, wieder selbst aufzutreten? „Manchmal schon. Vielleicht kommt es auch irgendwann nochmal dazu“, befindet Tatjana. Ihre ältere Schwester nickt. „Bei ihr kann es durchaus sein. Bei mir ist es unwahrscheinlich. Mit 32 ist die Zeit jetzt langsam vorbei“, sagt die hübsche Blondine, die früher Pole-Akrobatik zeigte.

Heute gehen beide voll in ihrem Beruf als Zirkusbetreiberinnen auf. Ihr Unternehmen ist dabei auch eine logistische Herausforderung. „Unser Material wird mit 49 Sattelschlepper-Fuhren von einem Ort zum anderen gefahren. Die Schlepper fahren dabei mehrfach. So viele Zugmaschinen haben wir gar nicht“, erzählt die dritte junge Frau im Bunde, die für Presse verantwortliche Melissa Goll. Sie stammt nicht aus der Zirkuswelt, kam einst durch ihren Exfreund zum Flic Flac, wurde vom Zirkusvirus infiziert und blieb. Heute bilden die drei ein Gespann, das in der Zirkuswelt in dieser Form seinesgleichen suchen dürfte.

Dabei ist der Zirkus Flic Flac keineswegs eine „Mädchenveranstaltung“. Im Gegenteil! „Bei uns wird Adrenalin groß geschrieben. Wir wollen den Zuschauern richtig etwas bieten. Unser Markenkern sind Motorradnummern. Das ist die ‚Todeskugel’, in der acht Motorradfahrer, darunter eine Frau, ihre Kunststücke aufführen, aber auch spektakuläre Sprünge wie bei ‚Night of the Jumps’“, erzählt Larissa. Das Zelt reiche dabei nicht aus. „Die Motorradfahrer nehmen außerhalb Anlauf und dort ist auch die Auslaufzone“, erzählt Tatjana. Ihr Lebensgefährte und Vater ihres Kindes ist mit dabei. Angst habe sie nicht um ihn.

„Nein, er macht das gut und ich bin nicht mehr besorgt, als ich es wäre, wenn er Fernfahrer wäre und 500 Kilometer Autofahren müsste. Ich kenne es ja gar nicht anders“, sagt die junge Frau. Larissas Ehemann war einst ebenfalls dabei. „Heute macht er aber nur noch das Catering. Mit 35 Jahren ist er zu alt“, erzählt sie grinsend.