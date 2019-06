Wirtschaft in Krefeld : Wumag-Insolvenz: Investoren gesucht

Wirtschaft in Krefeld

Die Wumag Texroll an der Düsseldorfer Straße firmiert auf rund 14.000 Quadratmetern. Die Produktion geht trotz Insolvenzverfahren zunächst weiter. Foto: Norbert Stirken

Krefeld Die Wumag Texroll GmbH & Co. KG im Rheinhafen kämpft ums Überleben. Die Geschäftsleitung hat Insolvenz angemeldet, das Amtgericht das Verfahren eröffnet. Derweil geht die Produktion von Maschinen vornehmlich für die Textilindustrie weiter.

Die rund 80 Beschäftigten der Wumag Texroll GmbH & Co. KG im Rheinhafen in Linn arbeiten derzeit die vorhandenen Aufträge ihrer Kunden ab. Der vorläufige Insolvenzverwalter Peter Minuth von der Kanzlei Piepenburg und Gerling in Düsseldorf verschafft sich derweil ein Bild über die Lage des Maschinenbauers, der vor allem Textiltrockner für den asiatischen Markt herstellt. Das Amtsgericht Krefeld hatte Anfang des Monats das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft eröffnet.