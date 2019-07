Aus den Stadtteilen : Baustart für die neue Kita Cäcilienstraße

Beim ersten Spatenstich für die neue Kita Cäcilienstraße waren auch die Kleinsten mit Feuereifer dabei. Sie freuen sich schon auf die kommenden Arbeiten. Foto: Stadt Krefeld/Andreas Bischof Tel.+49(0)171285

Krefeld Die neue Kita mit sechs Gruppen entsteht an der Cäcilienstraße in Hüls. Das Gebäude soll in einem Jahr von 110 Kindern genutzt werden können.

Der erste Spatenstich für den Neubau einer Kindertageseinrichtung (Kita) mit sechs Gruppen an der Cäcilienstraße in Hüls ist erfolgt: OB Frank Meyer und der Beigeordnete Markus Schön haben mit Kindern der vis-a-vis des Baugrundstückes der vorhandenen städtischen Kita den symbolischen Auftakt gemeinsam begangen. Dann übernahm ein Bagger die ersten Erdarbeiten auf dem freien Grundstück am Wasserturm. Das Kita-Gebäude samt Familienzentrum ist geplant mit einem zweigeschossigen und einem eingeschossigen Gebäudetrakt. Es wird in Holzrahmenbauweise mit begrünten, flach geneigten Dächern errichtet. Die Kosten betragen voraussichtlich 6.155.000 Euro. Die Inbetriebnahme soll im August 2020 erfolgen.

„Der Bedarf in Hüls ist hoch, die Nachfrage nach Kita-Plätzen ist da, wir wollen sie erfüllen“, sagte der Oberbürgermeister bei dieser Gelegenheit. In der neuen Einrichtung an der Cäcilienstraße werden gut 110 Kinder ab dem kommenden Sommer betreut werden. „Perspektivisch werden wir im Familienstadtteil Hüls eine weitere Kita brauchen. Wir prüfen zurzeit einige Grundstücke“, erklärte Schön. Zurzeit fehlen in der Stadt etwa 1600 Kita-Plätze, so dass auch an anderen Stellen im Stadtgebiet nach baureifen Flächen geschaut wird. „Wir werden Standorte jetzt entwickeln, wo es umgehend möglich ist“, betont Frank Meyer. Diese schnelle Umsetzung wird auch durch eine von den Architekten Kempen und Kleinheyer aus Krefeld entworfene Modulbauweise ermöglicht.

Info Einige Daten zu dem Bauprojekt Die bebaute Fläche ist 1236 Quadratmeter groß. Das Gebäude hat eine Gesamtfläche von 4617 Quadratmetern. Die Baukosten betragen rund 6.155.000 Euro. Inbetriebnahme: August 2020

„Alles fügt sich wie ein Baukasten zusammen“, beschreibt Architektin Bettina Kempen das Vorgehen. Die Wandelemente werden in Werkstätten vorgefertigt und am Stück zur Baustelle gebracht, wo diese zeitnah nach der Ankunft eingefügt werden. Gleiches gilt für die Außenelemente, die einen Zementverputz erhalten. „Das Holz ist nicht der Witterung ausgesetzt“, sagt die Architektin. Die Holzrahmenkonstruktionen seien eine in vielen anderen Ländern erfolgreich eingesetzte und wegen des nachwachsenden Holzes als Rohstoff eine nachhaltige Bauweise.