Beschluss des Regionalrats : Grüne schlagen Alarm beim Wohnungsbau

Ratsfrau Ana Sanz Sanz (links), Fraktionsvorsitzende Heidi Matthias und Günter Völler, Mitglied der BV Hüls Foto: Niessen. Foto: Joachim Nießen/Joachim Niessen

Krefeld Im Schatten der Sommerferien sollen Flächen von insgesamt 70,8 Hektar als Wohnbaufläche ausgewiesen werden.

Die Grünen schlagen Alarm: Im Schatten der Sommerferien soll in Krefeld eine Fläche von insgesamt 70,8 Hektar als Wohnbaufläche ausgewiesen werden. Sechs Stellen im Norden, Westen und Osten der Stadt sowie in Hüls und Oppum sind betroffen. Einen entsprechenden Beschluss hat der Regionalrat in einer Sitzung gefasst. Auf der Liste der künftigen Umwidmungen stehen unter anderem Gebiete in Kliedbruch, Elfrath und Oppum Süd. Allein an der Ottostraße sollen 30 Hektar Ackerland zu Gunsten des Wohnungsbaus aufgegeben werden.

„Hier wird in ökologisch wertvollen Bereichen der Weg für weitere Bebauung frei gemacht“, sagt Fraktionsvorsitzende Heidi Matthias. Was die Politikerin besonders ärgert: „Die Stadt ist nicht gewillt, die Bürger auf einer Veranstaltung über die Pläne zu informieren.“ Nach Aussage der Grünen sei eine entsprechende Änderung des Regionalplans eingeleitet. „Es gibt eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit“, ergänzt Ratsfrau und baupolitische Sprecherin Ane Sanz Sanz. „Das heißt, dass man die Pläne für zwei Monate unter anderem auf der Internetseite der Bezirksregierung einsehen kann.“ Für die Politikerin heißt das aber auch: Das Zeitfenster läuft parallel zu den Sommerferien. „Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.“ Im September soll das Beteiligungsverfahren abgeschlossen sein.

Info Die sechs künftigen Wohnbauflächen Die vom Regionalrat beschlossenen sechs Gebiete, die als Wohnbaufläche ausgewiesen werden sollen. Gesamtfläche: 70,8 Hektar. Krefeld-Nord Hökendyk: 5,5 ha Ackerland o Eine Bebauung führt zum vollständigen Zusammenwachsen der Ortsteile Verberg und Innenstadt. -Kliedbruch: 5,3 ha Weidefläche o erhebliche Umweltauswirkungen, Frischluftentstehungsgebiet Krefeld-West Ottostraße: 30,5 ha Ackerfläche o schutzwürdiges Biotop, klimarelevante Böden mit großer Wasserrückhaltefähigkeit o Die Fläche darf nur entwickelt werden, wenn DB-Haltepunkt gebaut worden ist (Hochlage) Krefeld-Ost Elfrath, Rather Str./gegenüber Friedhof: 8,2 ha Ackerfläche o Durch eine Bebauung entsteht ein neuer Siedlungsansatz, der alle Freiraumfunktionen für das Landschaftsbild, das Klima und die Erholungsnutzung beeinträchtigt. Das Vorhaben führt zur Zersiedelung des Ortsrands. Krefeld-Hüls Am Hülser Bruch/Von-Harff-Str.: 3,1 ha o Teil der Kulturlandschaft Flöthbachniederung/Hülser Bruch Krefeld-Oppum Oppum Süd (Nähe Hauptstraße) 18,2 ha: Lage im geschützten Landschaftsbestandteil, sehr gute Ackerböden mit großer Wasserrückhaltefähigkeit. o Inanspruchnahme von Flächen des „Landschaftsschutzgebietes Oberbruch, Grundend“ Die Fläche darf nur entwickelt werden, wenn ein DB- und VRR Haltepunkt gebaut worden ist.

Günter Völler, Grünen-Fraktionssprecher in Hüls, hält diese Pläne schlicht für eine „Katastrophe“. Nach Aussage des Experten enthalte der bestehende Regionalplan bereits Flächenreserven für 8.400 Wohnungen in Krefeld, die noch entsprechend entwickelt werden könnten. „Wir verstehen absolut nicht, wieso noch mehr landwirtschaftlicher Raum und kostbare Böden geopfert werden sollen, obwohl dieselbe Bezirksregierung für 2040 einen Rückgang der Haushalte in Krefeld errechnet hat.“ Auch die Zahl der Einwohner werde – laut Bezirksregierung – von 226.700 im vergangenen Jahr auf 223.400 im Jahr 2040 sinken. „Wenn wir die vorgelegten Pläne so übernehmen, werden wir in Krefeld riesige Leerstände schaffen“, warnt Matthias.