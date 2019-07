Untergath : Radler verletzt Kind auf Tretroller

Krefeld Der Junge stürzte und wurde dabei leicht verletzt.

(jon) An der Kreuzung Untergath/Siemesdyk ist es am gestrigen Donnerstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem achtjährigen Kind auf einem Tretroller gekommen. Das Kind wurde leicht verletzt. Der Radfahrer flüchtete. Laut Polizei bog der Zweitklässler gegen 7.45 Uhr vom Radweg der Untergath nach links in den Siemesdyk ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der denselben Radweg benutzte. Der Junge stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das gestürzte Kind zu kümmern. Der gesuchte Radfahrer ist nach Einschätzung des Kindes 16 bis 17 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er ist schlank und war mit einer blauen Hose und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Er trug einen schwarzen Beutel als Rucksack. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein mattschwarzes Herrenfahrrad handeln. Hinweise an die Polizei, Ruf 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.