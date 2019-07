Göttin Sri Nagapoosani : Hindu-Gemeinde sucht neuen Tempel

Die zweistündige Tempelprozession am Sonntag ab 12 Uhr ist – wie in jedem Jahr – der Höhepunkt des Tempelfestes. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der tamilische Kultur- und Tempelverein zelebriert das interkulturellen Tempelfest. Höhepunkt ist die feierliche Tempelprozession am Sonntag, 14. Juli, rund um den Hindu-Tempel an der Girmesgath. Es werden über 700 Besucher erwartet. Das Fest steht allerdings im Schatten des Abschieds – der Tempel muss bis 2021 geräumt werden.

Das Tempelfest ist bereits seit vergangener Woche im vollen Gang. Den Auftakt machte die Puja („Verehrung“) des Ganesha, um den Tempel von schlechten Geistern zu befreien. An den zehn Tempelfesttage werden die zehn Manifestationen der Göttin Sri Nagapoosani dargestellt und angebetet. Jeder Tag wird von einer anderen Familie der Krefelder Hindu-Gemeinde organisiert und finanziert. Täglich sind durchschnittlich 100 Gläubige im Tempel. Das Fest endet am kommenden Dienstag,16. Juli.

Die zweistündige Tempelprozession am Sonntag, 14. Juli, ab 12 Uhr, ist der Höhepunkt des Tempelfestes. Bei einem feierlichen Umzug mit Musik wird das Abbild der Göttin Sri Nagapoosani Ampal aus dem Tempel getragen, um allen Menschen die Möglichkeit für Segen und Gebete zu geben. Im hinduistischen Glauben dürfen nur Personen den Tempel betreten, die rituelle Reinheit aufweisen. Der Verzehr von Fisch, Fleisch, Eiern oder Alkohol am gleichen Tag machen unrein. Außerdem dürfen Frauen in der Menstruation den Tempel nicht betreten. Bei dem Festumzug werden diese Hindernisse überwunden, indem die Göttin den Tempel verlässt und zu den Menschen kommt. Es werden über 700 Gläubige aus ganz Deutschland und angrenzenden Ländern erwartet. Der Tempel hat internationale Bekanntheit.