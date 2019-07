Rudern : Letzter Worldcup vor der WM für CRC-Quartett

Marc Leske geht mit einem neuen Partner, Paul Schröter aus Berlin, beim Weltcup in Rotterdam an den Start. Er will sich noch das Ticket für die Weltmeisterschaft sichern. Foto: CRC

Krefeld In Rotterdam will sich Marc Leske das WM-Ticket sichern. Die drei anderen CRC-Starter sind schon dabei.

(oli) Am kommenden Wochenende wird im niederländischen Rotterdam der letzte Ruder-Worldcup des Jahres 2019 ausgetragen – zugleich die letzte Möglichkeit, im Wettkampf gegen internationale Konkurrenz zu fahren, bevor es in die Vorbereitung für die Weltmeisterschaft in Linz Anfang September geht. Die vier Teilnehmer des Crefelder Ruder-Clubs gehen dabei als aussichtsreiche Medaillen Kandidaten ins Rennen: Laurits Follert im Deutschlandachter, Jonathan Rommelmann im leichtgewichtigen Doppelzweier, Michaela Staelberg im Doppelvierer und Marc Leske im Zweier ohne Steuermann. Für alle vier Krefelder ist die Regatta in Rotterdam ein bekanntes Pflaster, durften sie hier doch 2016 bei der U23 WM über Silber (Rommelmann/Staelberg) und Bronze (Leske/Follert) jubeln.