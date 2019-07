Aus den Krefelder Schulen : Ruder-Vierer des Fabritianums fährt nach Berlin

Der erfolgreiche Schülerinnen-Vierer mit Steuerfrau des Fabritianums: Shira Brinitzer, Lilith Benz, Nurit Brinitzer, Louisa Heinermann und Lena Fuchs (v.l.) haben sich fürs Bundesfinale qualifiziert. Foto: CRC

Der Schülerinnen-Vierer des Fabritianum Gymnasiums mit Lena Fuchs, Louisa Heinermann, Nurit Brinitzer, Lilith Benz und Steuerfrau Shira Brinitzer hat sich für das Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ im Herbst in Berlin qualifiziert.

Die Schülerinnen lösten das Ticket bei den Landestitelkämpfen der Schulen im Rudern auf dem Baldeneysee in Essen. Insgesamt ging es in acht Bootsklassen, in Vierern und Achtern, um die Qualifikation für Berlin.

Aus Krefeld waren das Gymnasium Fabritianum, die Maria-Montessori-Gesamtschule, die Robert-Jungk-Gesamtschule, das Gymnasium am Stadtpark, das Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium, das Gymnasium am Moltkeplatz, das Gymnasium Horkesgath, die Josef-Hafels-Schule und die Marienschule mit 29 Schülern vertreten. Dabei erruderten die Krefelder Schüler bei der Landesregatta zwölf erste Plätze.

Der Fabritz-Vierer ging gleich bei zwei Rennen an den Start, sowohl im Rennboot als auch im Gigboot. In beiden Rennen wurden die Schülerinnen Zweiter hinter dem Boot aus Minden. Da jede Mannschaft nur in einer Bootsklasse zum Bundesfinale im September in Berlin antreten darf, rückte das zweitplatzierte Boot vom Fabritianum nach. Minden meldete für das Gigboot, so dass die Uerdingerinnen im Rennboot in Berlin gegen die 15 anderen Landesmeister antreten werden.

Das Gymnasium Fabritianum war in drei weiteren der acht Qualifikationsrennen am Start, dort jedoch ohne Erfolg. Der Nachwuchsvierer mit Paule Stallbaum, Kjell Kluth, Moritz Löb, Lambert Hattstein und Steuermann Ben Brux konnte sich nicht für den Finallauf qualifizieren. In der nächst höheren Altersklasse entschied Merlin Kluth das Rennen im Einer für sich. Gleiches gelang auch Karla Hartmann. Das Gymnasium am Moltkeplatz konnte sich über den Sieg von Justus und Max de Gruyter freuen. Und die Robert-Jungk-Gesamtschule über den Sieg von Lisa Dentges, die in einem knappen und spannenden Rennen kurz vor ihrer Trainingspartnerin Emilia Heßke ins Ziel kam.

Die Betreuung der Schüler übernahm das Trainer-Team des Crefelder Ruder-Clubs (CRC). Alle gestarteten Teilnehmer entstammen den Trainingsgruppen des CRC und des Uerdinger RC. Die Trainer vor Ort zeigten sich mit den Leistungen sehr zufrieden. Cheftrainer Markus Wöstemeyer: „Nach langer Zeit ist es uns endlich wieder gelungen, eine Mannschaft für das Bundesfinale zu qualifizieren. Damit uns das häufiger, oder vielleicht sogar in jedem Jahr gelingt, müssen wir die Zusammenarbeit von Schule und Ruder-Club ausbauen.“