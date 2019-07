Aus den Stadtteilen : Online-Umfrage zu Oppums Radwegen

Krefeld Der Bürgerverein Oppum stellt einen interaktiven Fragebogen zur Verfügung, über den Anwohner des Stadtteils noch bis zum 21. Juli Vorschläge machen können, welche Fahrradwege dringend verbessert werden müssen.

Oppumer Bürger können noch bis zum 21. Juli Vorschläge machen, an welchen Stellen das Radwegenetz in ihrem Stadtteil verbessert werden müsste. Der Bürgerverein Oppum hat dazu einen interaktiven Fragebogen über seine Webseite verfügbar gemacht, den die Radler nutzen können. Dazu muss der Bogen nicht gedruckt werden, die Eintragungen können einfach am Computer gemacht werden und werden automatisch gesendet. Es gibt nicht nur Spalten für Radweg und Mängelangabe, sondern auch die Möglichkeit, Verbesserungsvorschläge einzutragen.