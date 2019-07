Wenig Spielflächen in der Innenstadt : Spielplatz Geldernsche Straße ist fertig

Stadtmitte Im gesamten Stadtgebiet will die Verwaltung in den kommenden Jahren 18 Großspielgeräte aufstellen. Besonders die Innenstadt soll mehr Spielflächen bekommen, da dort Plätze für Kinder Mangelware sind.

Michael Streubel vom Kommunalbetrieb erklärte: „Es gibt ein Problem in der Innenstadt, was Spielflächen für Kinder angeht. Neben diesem Spielplatz wurde eine weitere Spielfläche am Südwall/ Westwall fertig gestellt, aber das ist noch nicht alles: Wir wollen auf jeden Fall weiter machen.“ Ein weiteres Projekt ist daher die Erneuerung der Spielfläche der städtischen Tageseinrichtung an der Geldernschen Straße. Um den Außenbereich der Kita neu zu gestalten, sei ein Landschaftsarchitekt mit der Planung beauftragt worden. Dieser hätte bereits Entwürfe angefertigt, die mit der Kita abgestimmt werden würden, sagte Heino Thies vom Kommunalbetrieb Krefeld. Der Sandbereich werde etwas verkleinert, und es kämen Hügel mit Kunststoffbelag sowie Klettermöglichkeiten und ein Wasserspielplatz hinzu.