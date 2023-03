Schwimmfähigkeit von Kindern erhöhen Bayer Uerdingen am Start mit mobilem Schwimmcontainer

Geschlossene Bäder, abgesagter Unterricht: Zehntausende Kinder haben durch die Pandemie in den vergangenen Jahren das Schwimmen nicht erlernen können. In mobilen Schwimmcontainern sollen sie jetzt vor Ort im Vorschul- und Grundschulalter Angebote einer Wassergewöhnung und -bewältigung erhalten und hierdurch Grundkenntnisse des Schwimmens lernen. Neben dem SV Bayer 08 Uerdingen wurden die Kreissportbünde Düren, Paderborn und Steinfurt für die Projektdurchführung ausgewählt. Marc Blondin: „Ich freue mich, dass im Regierungsbezirk Düsseldorf der größte Schwimmverein Deutschlands, der SV Bayer 08 Uerdingen, den Zuschlag erhalten hat. Der Verein unterstützt seit Jahren die Stadt Krefeld, indem er seine Vereinsanlagen zur Verfügung stellt, damit Krefelder Kinder das Schwimmen lernen. Der Schwimmcontainer ist dabei eine ideale Unterstützung und Wertschätzung für die geleistete Arbeit“. Die ausgewählten Bewerber werden nun in das Zuwendungsverfahren für eine Bewilligung der vollfinanzierten Maßnahme eintreten, so dass die aktive Projektlaufzeit von zwei Jahren starten kann.