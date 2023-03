Wirtschaft in Krefeld Qualitätsnachweise für ehrenamtliche IHK-Prüfer

Den ersten ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, die an dem Curriculum „Qualifizierte Prüfer IHK“ teilgenommen haben, ist jetzt ihr Qualitätsnachweis verliehen worden. Zum Erhalt dieser Bescheinigung benötigen die Prüfer neben der Basis-Schulung fünf unterschiedliche Module etwa zum richtigen Dokumentieren von Prüfungsleistungen, zum Korrigieren von schriftlichen Prüfungen oder zum Konfliktmanagement in mündlichen Prüfungen sowie viele spezielle Module der einzelnen Branchen. Die Prüferschulungen werden mehrmals im Jahr kostenlos von der IHK angeboten. „Mit ihrem Engagement und ihrer Fachkompetenz leisten sie einen großen Beitrag zur qualitativ hochwertigen Ausbildung in unserer Region und damit zur Fachkräftesicherung“, sagte Mona Kowalczyk, Leiterin des IHK-Bereichs Ausbildung. „Der hohe Standard unserer IHK-Prüfungen wird auch durch eine regelmäßige Weiterbildung unserer Prüfer gewährleistet.“ Die IHK Mittlerer Niederrhein führt jährlich etwa 10.000 Zwischen- und Abschlussprüfungen in der Ausbildung und Erwachsenenbildung durch. Infos zum Thema gibt es online unter: