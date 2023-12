Freude beim SV Bayer Uerdingen 08 Wasserballerinnen mit drei großen Zielen

Die Qualifikation für einen Titelkampf ist aller Ehren wert, doch die Wasserballerinnen des SV Bayer Uerdingen 08 haben gleich die drei größten Turniere im Blick, die es gibt. Darja Heinbichner, Sinia Plotz, Sophie Gromann, Greta Tadday und Yara Bonett wurden für die deutsche Nationalmannschaft nominiert und werden die deutschen Farben vertreten. Unter der fachkundigen Leitung von Trainer George Triantafyllou bereiten sie sich voller Eifer auf die Europameisterschaft in Eindhoven (5. bis 13. Januar) vor, auf die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Doha (2. bis 18. Februar) und haben dabei das große Ziel, sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu qualifizieren.