Kritik an Oberbürgermeister Frank Meyer CDU: „Beim Sportstättenausbau fehlt es an Tempo“

Statt schöner Worte erwarte die CDU auch endlich einmal Taten. Auch das Lob von Herrn Schön an die Ampel, die nun 25 Millionen Euro in Sportstätten investieren wolle, sei übertrieben. In den 25 Millionen Euro seien Teile der 14 Millionen Euro enthalten, die CDU und SPD in den Jahren 2018 und 2019 für den Sport bereitgestellt hätten. „Wir sehen wieder einmal, dass die Stadtverwaltung ein Umsetzungsproblem hat.“ Ob nun Sportstätten oder andere Projekte wie die Sanierung des Stadtwaldhauses oder der Stadtwaldbrücke, ob Umbau der Philadelphiastraße oder viele andere, es verzögere sich eine Menge. „Das liegt in der fehlenden Koordination von oben, und dafür ist der Oberbürgermeister am Ende verantwortlich“, erklärte Zecha.