Masterplan für Krefelder Erholungsgebiet Badesee und beleuchtete Laufstrecken am Elfrather See

Neben der kontrovers geführten Debatte um den Surfpark am Elfrather See gehen auch die Gespräche über die Entwicklung des übrigen Areals weiter, so dass der Masterplan immer mehr Gestalt annimmt. Im städtischen Haushalt sind zurzeit Mittel in Höhe von 4,2 Millionen Euro eingestellt, die zur Planung und Umsetzung des Projekts genutzt werden sollen.