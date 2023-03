In Krefeld 1200 Baubeschäftigte erhalten 1000 Euro Sonderzahlung

„Wer bislang noch keine tarifliche Prämie bekommen hat, der sollte in den kommenden Wochen beim Chef am besten mal nachfragen, wo sie bleibt. Wo es Betriebsräte gibt, erledigen die das. Ansonsten hilft auch die Gewerkschaft“, so Orlob. Die Sonderzahlung sollten grundsätzlich alle der rund 1.200 Baubeschäftigten in Krefeld bekommen – vom Maurer über den Straßenbauer und Baggerfahrer bis zur Bürokauffrau. Die Gewerkschaft geht allerdings davon aus, dass auch mancher Bauarbeiter leer ausgehen könnte: „Hier trennt sich bei den gut 130 Bauunternehmen in Krefeld die Spreu vom Weizen. Anständige Arbeitgeber werden die Prämie zahlen. Das sind dann die Betriebe, die auch sonst auf den Tariflohn Wert legen. Die cleveren Chefs nutzen die Inflationsausgleichsprämie sowieso auch als ‚Halte-Prämie‘ für ihre Beschäftigten, um sie an den Betrieb zu binden.“