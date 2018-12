Dritte Handball-Liga: Die HSG geht mit großem Vorsprung in die Pause

Krefeld Der Krefelder Handball-Drittligist gab sich auch im letzten Spiel des Jahres keine Blöße und gewann gegen Lippe mit 32:25.

Die Partie war zunächst ausgeglichen. „Wir haben in der Anfangsphase probiert, mit einer offensiven 3-2-1-Deckung etwas aggressiver heranzugehen. Ich wollte das auch einfach probieren. In dieser Phase war es ein ziemlich wildes Spiel mit vielen Toren auf beiden Seiten. Nach gut einer Viertelstunde habe ich auf 6-0 umgestellt und die jungen Spieler von Lippe damit unter Druck gesetzt. Wir standen da sehr stabil und haben in dieser Phase das Spiel für uns entschieden“, sagte Trainer Ronny Rogawska zu der umkämpften Startphase. Besagte folgende zweite Viertelstunde der Partie sah Eagles, die sich immer mehr absetzten und schließlich ein verdientes und vorentscheidendes 20:14 mit in die Pause nahmen.