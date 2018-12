Zwei Verletzte : Schlägerei in der Straßenbahn 042

Krefeld Eine Gruppe Jugendlicher soll in der Nacht zu Sonntag zwei Männer in der Straßenbahnlinie 042 verprügelt haben.

(oli) In der Straßenbahn der Linie 042 ist es am Sonntag früh zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern gekommen. Dabei wurden zwei der Beteiligten leicht verletzt. Ein 27- und 28-Jähriger saßen um 3:10 Uhr in der Straßenbahn. An der Haltestelle Rheinstraße stiegen sechs oder sieben Jugendliche zu. Einer aus der Gruppe forderte den 27-Jährigen auf, seinen Platz zu räumen. In die Auseinandersetzung mischten sich die weiteren Jugendlichen ein, es kam zu einer Schlägerei, die sich nach draußen verlagerte. Die Jugendlichen flüchteten über die Rheinstraße in Richtung Uerdinger Straße. Polizeibeamte stellten einen Verdächtigen auf der Uerdinger Straße, dessen Beschreibung auf einen der Täter zutraf. Hinweise unter Tel. 02151 / 634-0 oder E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.