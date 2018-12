Polizei sucht Zeugen : Fünf Einbrüche am Wochenende

Foto: dpa/Friso Gentsch

Krefeld In Krefeld sind am Wochenende eine Vielzahl von Einbrüche verübt worden. Die Polizei sucht in allen Fällen Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02151-6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.

Am Buscher Holzweg in Traar befand sich die 74-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses um 17:25 Uhr in der Küche, als ein Mann den Fensterrolladen hochschob. Als ihr Hund bellte, flüchtete der Unbekannte. Dieser wird als „jung“ beschrieben, hatte eine helle Hautfarbe, dunkle Augen und trug eine schwarze Kopfbedeckung.

Gegen 20 Uhr drang ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus Am Egelsberg ein. Der Hausbesitzer erhielt einen Alarm auf sein Mobiltelefon und verständigte einen Nachbarn. Dieser stellte fest, dass die Alarmanlage aktiviert war, hörte Hunde bellten und sah eine Person durch den Garten flüchten. Der Einbrecher hatte ein Fenster im Erdgeschoss eingeschlagen. Entwendet wurden 13 Uhren, drei Manschettenknöpfe und drei Krawattennadeln. Polizisten sahen im Bereich Im Heggelsfeld/Rather Straße eine dunkel gekleidete Person mit Kapuze, die flüchtete.



