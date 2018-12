Büro für Landschaftsarchitektur und Stadtplanung: Krefelder Entwurf siegt in Shanghai

Krefeld Aus der Rolle des Geheimfavoriten sind die Branchenneulinge von Kraft.Raum schnell herausgewachsen. Die Landschafts- und Städteplaner gewinnen einen Wettbewerb nach dem anderen: für einen Sportpark in Shanghai, ein Zechengelände in Kamp-Lintfort, eine Raststätte mit Moselblick – und für die Modernisierung der Haaner City.

2019 wird für die Landschaftsarchitekten und Stadtplaner des Krefelder Büros Kraft.Raum ein spannendes Jahr: Vielerorts sollen die preisgekrönten Entwürfe aus der 2011 gegründeten Ideenschmiede an der Uerdinger Straße Realität werden. „Als junges Team sind wir abhängig von unseren Wettbewerbserfolgen“, sagte Bürogründer René Rheims. „Wir haben noch nicht das Renommee, dass die Kunden von selbst zu uns kommen“, ergänzte der 34-Jährige. Über fehlende Aufträge muss er sich dennoch nicht beschweren. Die 16-köpfige Truppe entwickelte sich in kurzer Zeit zum Seriensieger bei Ausschreibungen in Deutschland und auch fernab in der chinesischen Metropole Shanghai.