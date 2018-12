Aus den Krefelder Unternehmen: 58 Pakete für die Kinder der Stups-Familien

Nein, so ganz unentdeckt blieben die Geschenke scheinbar nicht – Julian und Sarah nahmen die Päckchen stellvertretend für die kleinen Patienten in den „ambulanten“ Familien des Kinderzentrums entgegen. Foto: Stups-Kinderzentrum

Königshof Mit 58 Paketen beladen kamen sie durch den Lieferanteneingang in das Stups-Kinderzentrum der DRK-Schwesternschaft Krefeld: Martina Bielen und Martina Küsters brachten Weihnachtspäckchen der Firmen-Mitarbeiter für die Kinder der ambulanten Bereiche.

Der Hintergrund der Aktion: „Erstmalig gab es dieses Jahr bei Alberdingk Boley einen Weihnachtsbaum voller Kinderwünsche. Wir haben im Kinderzentrum nachgefragt, was sich die Stups-Kinder zu Weihnachten wünschen“, erläutert Martina Küsters.

Die Kinderkrankenschwestern horchten in den Elternhäusern nach und lieferten eine Wunschliste. „Damit ließ sich gut arbeiten. Wir haben Wunsch-Anhänger in Sternform gefertigt. Mit den Wunsch-Sternen haben wir dann unseren Weihnachtsbaum geschmückt, zusammen mit Lichtern und Kugeln. Unsere Azubis haben ein Plakat gefertigt mit einer Information über die Aktion und über Stups. Der Weihnachtswunschbaum wurde im Empfang aufgestellt. Auch Besucher hätten sich an der Aktion beteiligen können, allerdings waren die Wünsche bereits innerhalb einer Woche vergeben“, schmunzelt Martina Bielen. „Das soziale Engagement der Mitarbeiter hat uns einfach überwältigt. Bei allem Optimismus, wir waren sehr überrascht, wie schnell die Geschenke besorgt und liebevoll verpackt unter dem Baum lagen.“