Unbekannter flüchtet unerkannt: Versuchter Raub mit Schusswaffe auf Taxifahrer

Krefeld In der Nacht zu Samstag hat ein Mann versucht, einen Taxifahrer auszurauben. Er bedrohte den Fahrer mit einer Schusswaffe. Die Polizei sucht Zeugen.

(oli) Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Samstag versucht, unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Taxifahrer zu berauben. Er flüchtete ohne Beute. Der 45-jährige Taxifahrer erhielt zuvor einen Fahrauftrag zur Kölner Straße im Bereich Thomasstraße. Nachdem er dort um 2:45 Uhr an einem Haus geklingelt hatte, lief ein Mann über die Straße, der sich zuvor offensichtlich dort hinter geparkten Autos versteckt und auf das Taxi gewartet hatte. Der Mann bedrohte den Fahrer mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Als der Fahrer um Hilfe rief, flüchtete der Räuber ohne Beute durch den Park am Freizeitzentrum. Der Täter war etwa 20 Jahre alt, 165 cm groß, schlank, hatte ein auffällig knochiges und helles Gesicht. Er trug eine Maske oder einen hochgezogenen Pullover vor dem Gesicht, ein helles Kapuzenshirt mit aufgesetzter Kapuze und eine schwarze Sporthose. Er sprach akzentfreies Deutsch. Bewaffnet war der Täter mit einer schwarzen Schusswaffe. Es könnte sich um eine Gas- oder Schreckschusswaffe handeln. Hinweise unter Tel. 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.