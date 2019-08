Staatsschutz ermittelt : Fahrzeug eines AfD-Funktionärs ausgebrannt

An dem roten Fahrzeug und auf dem Boden sind Spuren des Brandes zu erkennen. Der graue BMW stand an der Stelle, an der das weiße Fahrzeug steht. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Der Staatsschutz ermittelt wegen eines möglichen Anschlags in Bockum auf das Kraftfahrzeug eines AfD-Funktionärs aus Krefeld. Der graue BMW brannte aus. Ein potenziell Tatverdächtiger wird gesucht.

In der Nacht zu gestern brannte ein grauer BMW in einer Parkbucht der Germaniastraße in Bockum. Der Staatsschutz ermittelt. Denn der Halter des vermutlich angezündeten Fahrzeugs ist ein Funktionär der polarisierenden Alternative für Deutschland (AfD). Der Verdacht, dass es sich um eine Brandstiftung gehandelt habe, werde durch Zeugenbeobachtungen gestützt. Demnach sucht die Polizei einen Mann, der als groß und mit breitem Körperbau beschrieben wird. Er war dunkel mit einem Kapuzenpullover gekleidet, dessen Kapuze er ins Gesicht gezogen hatte. Den Zeugen war zuvor aufgefallen, dass sich der Verdächtige sich zunächst hinter Autos wegduckte und dann in Richtung Bismarckplatz lief. Ob er mit dem Brand in Verbindung steht, ist jedoch nicht eindeutig sicher.

Gegen 1:50 Uhr informierten Zeugen die Polizei über einen Pkw-Brand in Bockum. Ein grauer BMW parkte an der Germaniastraße in Fahrtrichtung Schönwasserstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Motorraum des Fahrzeugs in Flammen und die Fahrzeugfront war geschmolzen. Feuerwehrkräfte konnten das Feuer innerhalb von etwa zehn Minuten löschen. Dabei mussten sie die Fensterscheibe der Fahrerseite eingeschlagen. Das Heck eines weiteren Autos, das vor dem BMW parkte, wurde ebenfalls beschädigt. Die Plastikteile im Heckbereich waren durch die Hitze geschmolzen.