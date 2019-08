Mode in Krefeld : Geschäftsidee: Mobile Modenschau für Senioren in Altenheimen

Geschäftsidee: Mobile Modenschau für Senioren in Altenheimen

Mode in Krefeld

Krefeld Lodewijk van den Biggelaar hat als als Vertriebspartner von „Modemobil“ den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Kernidee: Mode in Altersheimen anbieten.

Wenn der Kunde nicht zum Laden kommen kann, muss der Laden zum Kunden gehen: Nach diesem Prinzip funktioniert eine Geschäftsidee, die sich an Senioren richtet, die nicht mehr mobil sind oder denen Mobilität zunehmend Mühe bereitet. Lodewijk van den Biggelaar, ein 56-jähriger Niederländer ist ein Franchise-Partner bei „Modemobil“. Das Unternehmen vertreibt Kleidung vor Ort in Wohneinrichtungen oder Senioren- und Kirchentreffs. Van den Biggelaar betreut neuerdings den Großraum Krefeld.

Das Konzept von Modemobil sprach Biggelaar sofort an, berichtet er. Daher wagte er es nach 31 Jahren als Einkaufsmanager eines großen Düsseldorfer Textilhauses, seine Beschäftigung in die eigene Hand zu nehmen. Mit sechs Monaten Vorlauf plante der im Forstwald lebende 56-Jährige seinen ersten Einsatz im März. Mittlerweile hat er sein Einsatzgebiet bis in die Niederlande erweitert.