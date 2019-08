Krefeld IG Nordbezirk : IG Trockene Keller wird ein Verein

Krefeld Das Grundwasser im Nordbezirk steigt, sobald es dort nicht mehr abgepumpt wird. Ein neuer Verein will zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Die Häuser vor dem Grundwasser und die Niepkuhlen vor der Austrocknung retten.

Die neu gegründete „Interessengemeinschaft trockene Keller im Nordbezirk e. V.“ vertritt die Belange der Immobilieneigentümer, die in dem Gebiet wohnen, das östlich von der Kliedbruchstraße, nördlich vom Höken-/Kanesdyk, westlich von der Blumenstraße und südlich durch den Nassauer Dyk eingegrenzt wird. Diese sehen ihr Wohneigentum Gefahren durch steigendes Grundwasser ausgesetzt. Angesichts einer hohen Zahl von Betroffenen hatte die Verwaltung angeregt, die vielen Einzelbeschwerden in einer Interessengemeinschaft zu bündeln.

Anfang der 80er Jahre hatte die Landesentwicklungsanstalt (LEG) zwischen dem Riesler- und dem Wallenburgdyk 47 Wohnhäuser errichtet. Schon nach wenigen Jahren stellten sich Probleme mit in die Keller aufsteigendem Grundwasser heraus. Nach einem verlorenen Prozess gegen die Hauseigentümer richtete die LEG eine Pumpanlage ein, die das überschüssige Grundwasser nach entsprechender Vorbehandlung über eine Druckleitung im Bereich Hökendyk / Nieper Straße in die Niepkuhlen abführte. Nun endet die wasserrechtliche Abpumpgenehmigung im Frühjahr 2020. Für die LEG ist dies der Anlass, das kostspielige Abpumpen des Grundwassers einzustellen. Den Eigentümern der 47 LEG-Häuser hat sie angeboten, die Häuser zurückzukaufen, alternativ eine Ablöse von 117.000 Euro zu zahlen oder einen Grundwasserschutz in Form einer Wanne zu installieren. Die Eigentümer der Immobilien, die rund um die LEG-Häuser liegen und ebenfalls Nutznießer des Abpumpvorganges sind, würden bei dem Deal leer ausgehen.

Die Niepkuhlen sind eine Altstromrinne des Rheines, die heute als sumpfige Niederung seltene Flora und Fauna beherbergt. Viele Abschnitte stehen unter Naturschutz. Der Name Niep ist eine alte rheinische Flurbezeichnung für ein feuchtes Gelände. Derselbe Ursprung steckt etwa in dem Namen (Köln-) Nippes.

„Wir sehen die Stadt in der Pflicht, für alle Betroffenen eine Lösung zu finden“, erklärt Walter Fasbender, der Vorsitzende der Interessengemeinschaft. „Das Grundwasser wird in dem betroffenen Gebiet steil ansteigen, denn die industriellen wie die privaten Grundwasserentnahmen sind weiter rückläufig“, ergänzt sein Stellvertreter Christian Jurianz. „Die Fördermenge der LEG-Pumpen ist von angänglich 0,5 Millionen Kubikmeter im Jahresdurchschnitt auf 1,5 Millionen Kubikmeter Wasserdurchlauf angestiegen.“ Der Übergang von der Niederterrasse des Rheins zur Mitteltrasse des Rheins bedeutet einen Kantensprung von sechs bis acht Metern. Dadurch liegen die östlichen Teile Krefelds tiefer und topografisch näher am Grundwasser. Diesem Umstand hat die Stadt in den damaligen „trockenen“ Zeiten zu wenig Beachtung geschenkt, als man das Gebiet zur Bebauung freigab. Beim erwarteten Ansteigen des Grundwasserspiegels werden ohne Gegenmaßnahmen dort die größten Gebäudeschäden zu erwarten sein, je näher sich die Immobilie am Absenkungstief befindet.