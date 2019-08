Kunst in Krefeld : In der Bunker-Galerie gibt es jetzt Kino

Reißende Gewässer und ein Floß: Szene aus der Downtown Gallery im Bunker Hansastraße. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Stadtkenner und Künstler führen Besucher durch die Street-Art-Ausstellung. Und in der Down Town Gallery werden künftig auch Filme gezeigt.

(ped) Wer den Eingang nicht kennt, wird ihn nicht so ohne weiteres finden. Von der größten noch bestehenden Bunkeranlage in Krefeld ist durch Um- und Anbauten von außen kaum noch etwas zu erkennen. Östlich des Hauptbahnhofes schließt sich entlang der Hansa-

straße eine zweistöckige Stahlbetonkonstruktion an. Es lohnt sich, den Bunker zu entdecken, denn er ist neuerdings ein Krefelder Kultur-Ort. Den unwirklichen Raum bespielen zurzeit 22 Künstler aus dem In- und Ausland als „Down Town Gallery“. Das Street-Art-Projekt ist Teil des Krefelder Perspektivwechsels. Das Stadtmarketing bietet nun auch thematische Führungen und ein Bunkerkino an.

Die „Down Town Gallery“ ist das dritte Street-Art-Projekt in der Stadt. Surreale Szenen und Darstellungen, die so täuschend echt aussehen, als könne man gleich hineinsteigen, prägen die Ausstellung. Weil viele Besucher mehr über Kunst, Künstler und Ort erfahren wollten, werden nun auch Führungen angeboten: jeweils donnerstags bis einschließlich 29. August um 15 Uhr. Stadtführer Georg Opdenberg leitet einen Rundgang durch den Bunker am 15. und 22. August, um jeweils 17 Uhr. Weitere Führungen durch die Ausstellung sind am Freitag, 16. August, und Samstag, 17. August, jeweils 15 und 16.30 Uhr. Von beteiligten Künstlern geleitete Führungen finden jeweils um 15 und 16.30 Uhr statt am Freitag, 23. August, Samstag, 24. August, Freitag, 30. August, und Samstag, 31. August. Die Teilnehmerzahl für die Führungen ist begrenzt, eine Anmeldung ist per E-Mail an stadtmarketing@krefeld.de erforderlich. Gruppenführungen werden auf Anfrage angeboten.

Die Malereien auf der Bunkerwand wirken absolut lebensecht und dreidimensional. Foto: Stadt Krefeld

Info Das ist die Down Town Gallery Die Down Town Gallery ist Teil des „Perspektivwechsels“, aber auch Teil von „Urban Art Festival Niederrhein“, das in Krefeld, Neuss, Mönchengladbach und Geldern verschiedene Kunstaktionen und Veranstaltungen im öffentlichen Raum fördert und gemeinschaftlich präsentiert.

Auch für das Bunkerkino sind wegen der begrenzten Plätze Anmeldungen notwendig. Das Kino startet am Freitag, 13. September, um 19 Uhr. In Filmen, Dokus und kurzen Videos werden Einblicke in die Arbeit von Streetart-Ikonen, Graffiti-Sprayern, Aktionskünstlern und deren Wirkungsraum gegeben. Welche Filme gezeigt werden, ist ab Ende August auf www.down-town-gallery.de einsehbar. Weitere Termine sind Samstag, 14. September, Freitag, 20. September, und Samstag, 21. September, jeweils um 19 Uhr.

Die Zeiten für die Ausstellungen sind im August donnerstags von 11 bis 18 Uhr, freitags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Im September öffnet die „Down Town Gallery“ am Freitag, 6. September, und Samstag, 7. September, von jeweils 16 bis 20 Uhr, am Sonntag, 8. September, von 12 bis 14 Uhr. An den folgenden Freitagen und Samstagen im September jeweils von 15 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Vögel, Sonne und ein Kind – ein beeindruckendes Motiv in der Ausstellung. Foto: Stadt Krefeld