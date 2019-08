Finanzpolitik : FDP fordert: Stadt soll ihren Etat 2020 schnell überarbeiten

Kämmerer Ulirch Cyprian soll nach dem Willen der Freien Demokraten überarbeitete Zahlen für den Haushalt 2020 vorlegen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Krefeld erhält vom Land für das kommende Haushaltsjahr 30 Millionen Euro weniger Schlüsselzuweisungen. Eine Beratung des alten Zahlenwerks sei deshalb Unsinn, so die FDP.

Die Steuereinnahmen beim Bund, im Land und auch in der Stadt Krefeld sind in der jüngeren Vergangenheit deutlich gestiegen. Das hat nicht nur Vorteile. Die Stadt Krefeld bekommt jetzt sozusagen die Quittung für ihr finanzielles Erstarken. Die Unterstützung des Landes wird geringer. Das liegt eigentlich in der Natur der Sache. Wer wieder auf eigenen Beinen stehen kann, benötigt keine oder deutlich weniger Hilfe als zuvor. Da die Zeiten des so genannten Nothaushalts, in denen die Stadt Krefeld über ihre freiwilligen Ausgaben nicht selbst entscheiden durfte, vorbei sind, senkt Nordrhein-Westfalen die Zuweisungen für das Jahr 2020 um 30 Millionen Euro auf 152 Millionen Euro.

Dumm ist nur, dass die Spitze der Stadtverwaltung diese Entwicklung offenbar nicht hat kommen sehen. Peinlich außerdem, weil die Bezirksregierung Düsseldorf bereits bei der Genehmigung des Stadt-Etats für dieses Jahr darauf hingewiesen hat. Wörtlich hieß es, „Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge der vergangenen Jahre weise ich ... darauf hin, dass deutliche Verbesserungen bei der Gewerbesteuer gegenüber der städtischen Planung das Risiko von Ertragsausfällen bei den Schlüsselzuweisungen bergen“.

Die Freien Demokraten um ihren Fraktionsvorsitzenden Joachim C. Heitmann kritisieren, dass Stadtkämmerer Ulrich Cyprian erst im November dem Finanzausschuss einen Veränderungsvorschlag zum bereits eingebrachten Haushalt 2020 vorlegen wolle. In diesem will er darauf reagieren, dass im nächsten Jahr 152 statt 184 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen vom Land gezahlt werden. „Dies dürfte dazu führen, dass die auf dem Haushaltsentwurf basierenden Beratungen in den Ausschüssen und Bezirksvertretungen realitätsfern sein werden, jedenfalls was die Gesamtsituation angeht“, sagt Heitmann. „Es macht relativ wenig Sinn, mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen, die so nicht fließen werden.“