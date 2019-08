Musik in Krefeld : Orgelsommer startet erstmals in St. Anna

Die Pfarrkirche St. Anna an der Inrather Straße ist erstmals Konzertort beim Krefelder Orgelsommer. Die Eröffnung am 11. August findet hier statt. Foto: Strücken,Lothar/Strücken, Lothar (slo)

Krefeld Kantor Heinz-Peter Kortmann hat zum siebten Mal das kleine Festival organisiert. Es gibt sechs Konzerte in fünf Kirchen, bei denen sich die Orgel mit unterschiedlichen Partnern präsentiert. Start ist am Sonntag, 11. August.

Die Last Night ist längst auch Krefelder Tradition. In fröhlicher Stimmung, mit einem besonderen Programm und Edward Elgars feierlichem „Pomp and Circumstance“ endet traditionell der Krefelder Orgelsommer. Doch vor dem Finale am 15. September können die Krefelder in fünf weiteren Konzerten die hiesige Orgellandschaft erleben. Zum siebten Mal hat Heinz-Peter Kortmann in Zusammenarbeit mit den Pfarren St. Cyriakus, Heilige Dreifaltigkeit und St. Christophorus sowie dem Förderverein für Kirchenmusik an St. Josef und Maria Waldrast ein abwechslungsreiches Programm für sechs Sommerabende zusammengestellt.

Die Konzertreihe startet am Sonntag, 11. August, – und gleich mit einer Premiere. Zum ersten Mal ist St. Anna am Inrath Austragungsort des Orgelsommers. Dort bringen Brigitte und Burkhard Ascherl aus Bad Kissingen im Eröffnungskonzert, das wie alle Konzerte des Festivals um 18 Uhr beginnt, ein Programm für Sopran und Orgel mit Werken von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Gabriel Fauré und Naji Hakim zu Gehör.

Info Sechs Konzerte mit freiem Eintritt Foto: Petra Diederichs Der Eintritt zu den Konzerten des Orgelsommers ist frei. Spenden kommen der Kirchenmusik zugute. Lediglich für die „Last Night“ wird ein Eintrittspreis von 10 Euro (ermäßigt 7 Euro) erhoben. Vorverkauf zur Last Night: www.förderverein-kirchenmusik-krefeld.de oder telefonisch: 02151 3521381. Die Veranstaltungsorte St. Anna, Inrather Straße St. Cyriakus, Konventsstraße St. Gertrudis, Uerdinger Straße 627 Maria-Waldrast, Hermann-Schumacher-Straße 48 St. Josef, Ecke Süd-/Rossstraße

Mal solo, mal als Klangpartner in unterschiedlich besetzten Konzerten präsentieren sich die Orgeln. Kortmanns Ambition ist es, den Besuchern vielfältige Einblicke zu geben und sie die Vieltönigkeit der Krefelder Orgellandschaft hören zu lassen.

Am 18. August geht es nach St. Cyriakus in Hüls. Przemyslaw Kapitula, Domorganist aus Warschau, hat neben polnischer und italienischer Orgelmusik von Mieczysław Surzyński, Feliks Nowowiejski und Petrali auch einige Préludes von Chopin in seinem Programm, das er an der großen Metzler-Orgel spielen wird.

Für die Triosonaten von Johann Sebastian Bach hat die Lukas-Fischer-Orgel in der Bockumer Pfarrkirche St. Gertrudis die schönsten Voraussetzungen. Helmut Schröder aus Hagen spielt dort am 25. August alle sechs Triosonaten.

Zum zweiten Mal macht der Orgelsommer am 1. September Station in Hüls. An der großen Metzler-Orgel wird dann ein weit gereister Gast Platz nehmen: Joseph Nolan aus Australien hat die 1. Symphonie von Louis Vierne sowie die 5. Symphonie von Charles Marie Widor vorbereitet. Nolan gilt als der führende Organist Australiens und hat sich durch viele CD-Aufnahmen unter anderem mit dem Gesamtwerk von Widor einen Namen gemacht. Zurzeit ist er auf Tournee durch Europa.

Ein „besonderes Konzert“ kündigen die Veranstalter für den 8. September in der Forstwalder Pfarrkirche Maria Waldrast an. Die Verschüren/Scholz-Orgel ist vor zehn Jahren renoviert und umgebaut worden. Ein „kleines Jubiläum“, das das Niederrheinische Kammerorchester Moers unter Leitung von Michael Preiser und Heinz-Peter Kortmann an der Orgel gemeinsam zelebrieren wollen. Zu hören sein werden zwei Kirchensonaten von Mozart, eine Suite von Respighi und das berühmte Orgelkonzert von Francis Poulenc.