Ratingen : Tragödchen hat schon das nächste Programm parat 

Ratingen Ein klarer Fall für Fans und solche, die es werden wollen: Am Donnerstag, 27. Januar, präsentiert das komplette Tragödchen-Ensemble wieder ein neues Programm.

Musikalisch geht die Post ab mit dem neuen Tragödchen-Wunschkonzert: mit einem Beatles-Set: With a little help fromm my friends, When I‘m 64, Come together, einem Udo-Lindenberg-Teil: Mein Ding, Das kann man ja auch mal so sehn, Ganz anders und Cello und Songs von Sinead O´Connor, Element of Crime, Nancy Sinatra, Bruce Springsteen, Tommy Engels, Sarah Connor und Ulla Meinecke. Also wieder eine ziemlich unmögliche Mischung aus allem, was Spaß verspricht.