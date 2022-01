In der Nacht zu Sonntag : Kellerbrand: Feuerwehr rettet sechs Personen

Ratingen (RP) Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu Sonntag zu einem Gewerbeobjekt Am Sandbach alarmiert, wo ein Keller brennen sollte. Nach Auskunft der Polizei, die bereits vor Ort war, sollten sich noch Personen im Gebäude befinden.

An die erfolgreichen Löschmaßnahmen schlossen sich umfangreiche Belüftungsmaßnahmen an, da der Rauch teilweise über offene Fenster in andere Etagen zog. Während der Menschenrettung verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.