Ratinger Flüchtlingshilfe : Staatssekretärin besucht Flüchtlingshilfe

Ratingen Nicht nur aus der Ukraine kommen Flüchtlinge. Die Angebote der Caritas sind offen für alle. Die Hilfsbereitschaft in Ratingen sei erfreulich hoch, so der Tenor bei einem Gespräch mit der Parlamentarischen Staatssekretärin.

(kle) Es war ein wichtiger Besuch: Kerstin Griese (SPD), die Parlamentarische Staatssekretärin beim Minister für Arbeit und Soziales und Bundestagsabgeordnete für Ratingen , informierte sich jetzt über ehrenamtliche Flüchtlingshilfe in Ratingen bei einem Besuch des Fachdienstes Integration und Migration des Caritasverbandes Mettmann in Ratingen.

Martin Sahler, Leiter des Fachdienstes, und Ursula Hacket, Koordinatorin der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe, freuten sich sehr über das Interesse an den aktuellen Entwicklungen und Plänen in Ratingen. Sie erläuterten, dass sich die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe angesichts der aktuellen Situation in der Ukraine neu herausgefordert sieht, aber weiterhin ein Angebot für alle in Ratingen angekommenen Flüchtlinge vorhanden ist. Die Hilfsbereitschaft in Ratingen sei dabei wieder erfreulich hoch, und viele hätten sich gemeldet und Hilfe angeboten.