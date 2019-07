Im Juli : Arbeitslosenquote steigt auf 10,3 Prozent

Krefeld Die Zunahme der Arbeitslosigkeit trifft vor allem die Jüngeren auf dem Arbeitsmarkt.

21.304 Männer und Frauen sind in Krefeld und im Kreis Viersen im Juli arbeitslos gemeldet. Das waren 517 Menschen (oder 2,5 Prozent) mehr als im Juni, jedoch 575 Personen (oder 2,6 Prozent) weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur für Arbeit Krefeld liegt bei 7,5 Prozent (Juni: 7,3%), gegenüber dem Juli des Vorjahres liegt sie um 0,2 Prozentpunkte niedriger. „Der Anstieg der Arbeitslosigkeit um 517 Personen gegenüber dem Juni ist saisontypisch dem Ende der Schulzeit und vieler Ausbildungsverhältnisse geschuldet“, so Bettina Rademacher-Bensing, Leiterin der Agentur für Arbeit, zu den jüngsten Zahlen.

Die Zunahme der Arbeitslosigkeit trifft vor allem die Jüngeren auf dem Arbeitsmarkt. In den Sommermonaten enden viele Ausbildungsverhältnisse, nicht alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden von ihren Ausbildungsbetrieben übernommen. So erklärt sich der Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit (Jugendliche und junge Erwachsene unter 25 Jahren) um 217 Personen (13,8 Prozent) gegenüber dem Vormonat. Gegenüber dem Wert des Vorjahresmonats ist die Zahl jedoch um 51 Personen (oder 2,8 Prozent) gesunken. „Aus Erfahrung wissen wir, dass gerade diese jungen Fachkräfte nach der Sommerpause schnell in den Arbeitsmarkt aufgenommen werden“, zeigt sich Bettina Rademacher-Bensing optimistisch, dass sich die insgesamt positive Entwicklung dieses Jahres auch nach den Sommerferien fortsetzen wird. „Der Bedarf an Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt ist da.“ In der Stadt Krefeld beträgt die Arbeitslosenquote zurzeit 10,3 Prozent (Juni: 10,0%, Juli 2018: 10,1%),