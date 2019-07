Stadtwerke : Radrennen in Hüls führt zu erheblichen Busumleitungen

Krefeld Viele Haltestellen können nicht durch die Busse der Stadtwerke Krefeld (SWK) angefahren werden.

Wie das Verkehrsunternehmen mitteilt, werden die Fahrgäste der Linien 045, 049 an den Haltestellen „Hüls Markt“, „Am Königspark“ und „Rektoratsstraße“ gebeten, die Haltestelle „Hüls Krankenhaus“ zu nutzen. Die Fahrgäste der Linien 045, 049 an der Haltestelle „Hüls Betriebshof“ werden gebeten, die Ersatzhaltestelle „Steeger Dyk“ zu nutzen. Die Fahrgäste der Linie 049 an der Haltestelle „Hülser Markt“ in Richtung „Steeger Dyk“ werden gebeten, die gleichnamige Haltestelle stadteinwärts auf der Schulstraße für die Linien 045 und 069 zu nutzen. Die Fahrgäste der Linie 049 an den Haltestellen „Hülser Markt“ und „Feldblumenstraße“ in Fahrtrichtung „Leidener Straße“ werden gebeten, die Haltestelle „Reepenweg“ zu nutzen. Die Fahrgäste der Linie 069 an den Haltestellen „Hülser Markt“ und „Feldblumenstraße“ in Fahrtrichtung Kempen nutzen am besten die Haltestelle „Reepenweg“ auf der Leidener Straße. Die Fahrgäste der Linie 076, 077, 079 an der Haltestelle „Hülser Markt“ in Fahrtrichtung Tönisberg sollten die Haltestelle „Reepenweg“ nutzen.