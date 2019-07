Musik in Krefeld : Folklorefest erstmals mit Vor- und Nachglühen

Krefeld Am letzten Wochenende der Sommerferien, 23./24. August, wird der Platz an der Alten Kirche zum Open-Air-Konzertsaal.

Es beginnt vor dem Auftakt und hört nach dem Finale nicht auf: Das Internationale Folklorefest wartet in diesem Jahr mit einigen Neuheiten auf: So wird das Festival, das am 23. und 24. August den Platz an der Alten Kirche mit Musik füllen wird, erstmals zeitlich und auch räumlich erweitert. Am Freitag, 16. August, stimmt die italienisch-argentinische Band Espana Circo Este mit Musik, die sie Polka-Tango-Punk nennt, in der Kulturrampe im Großmarkt, Oppumer Straße 175, auf das Festival ein. Und eine Woche nach dem Open-Air-Festival in der City gibt die italienische Band Mahout ein „Post-Konzert“ beim „Fest ohne Grenzen“ am Samstag, 31. August, auf der Corneliusstraße. Es ist ein „Angebot für alle, die von guter Musik noch nicht genug haben“, heißt es bei der Initiative Folklorefest, die das traditionelle Musik-Ereignis zum 18. Mal ausrichtet.