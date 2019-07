Gastronomie und Handel : Wine House eröffnet auf dem Großmarkt

In den 1950-er Jahren wurde auf dem Großmarkt noch Obst und Gemüse umgeschlagen. An dieser Stelle eröffnet am Wochenende das Wine House. Foto: Lohmann

Krefeld Der Großmarkt ist um ein Angebot reicher: Am Samstag eröffnet das Wine House nach sechs Monaten Bauzeit. Das Konzept: Gutes Essen zum Wein in gemütlicher Atmosphäre mit netten Leuten genießen. Im Fokus steht dabei deutscher Wein aus 42 gelisteten kleineren und noch unbekannteren Weingütern – Geheimtipps a la Großmarkt..

Der Stresstest war erfolgreich. Rainer Lohmann und Dirk Matura atmeten gestern erleichtert auf. Alle Elektroleitungen und -sicherungen halten auch unter Volllast. „Wir haben alle Geräte in Küche, Gast- und Lagerraum gleichzeitig eingeschaltet“, sagte Lohmann, der sich mit seinem Geschäftsfreund Matura einen lang gehegt Wunsch erfüllt. Als passionierte Weinfreunde wollen sie Krefeld auf eine neue Stufe heben. „In jedem Dorf gibt es eine Wein-Bar, nur in unserer Heimatstadt nicht“, berichtete Matura vom Ursprung der Idee, auf dem Großmarkt ein Wine House mit Handel, Bistro und Weinbar zu eröffnen. Dabei wollen die beiden ambitionierten Unternehmer abseits des Mainstreams ihren Weingeschmack in den Mittelpunkt stellen und Schwellenängste beim Wein-Laien abbauen.

Bei ihnen könne jedermann in lockerer Atmosphäre unkompliziert alle die Weine probieren, mit denen die Wine House GmbH handele. Und das seien in erster Linie deutsche Weine von noch unbekannteren und kleinen Weingütern. Wichtig, die Qualität müsse stimmen, das Flaschendesign auffallen und die Winzer echte Typen sein, betonte Lohmann. 42 Mal seien die beiden bereits fündig geworden und hätten sich einerseits für die Weinbauern und deren Produkte begeistert und andererseits auch die Winzer für ihr Konzept gewinnen können.

Info Wochenend-Programm zur Eröffnung Zum Eröffnungswochende ist folgendes Programm im Wine House auf dem Großmarkt vorgesehen: Samstag, 3. August, ab 11 Uhr: Party mit den DJs Felix Thomas und Thorsten Bergmann. Sonntag 4. August, ab 11 Uhr: Wein-Frühschoppen zu Jazz-Klängen des Pianisten Franky. Ab 14 Uhr Familienprogramm. Kinder belegen ihren eigenen Flammkuchen und bekommen Hilfe von Koch Fabian.

Am Samstag um 11 Uhr öffnet Wine House nach sechs Wochen Bauzeit seine Türen. Das Serviceteam steht und die Handwerker, so die Investoren, haben einen guten Job gemacht. Die Höhe des Etats wollen Lohmann und Matura lieber für sich behalten. Nur soviel, am Ende sei es dann doch teurer geworden als kalkuliert. Die Liebe zum Detail habe halt ihren Preis. So haben die beiden die historischen Fenster- und Torfronten der Gebäude nebenan ausgebaut und am eigenen Objekt eingesetzt. „Wir haben damit den Charme der Zeit bewahrt, als hier tatsächlich auf dem Großmarkt Obst und Gemüse umgeschlagen wurde“, sagte Lohmann und zeigte ein Schwarz-Weiß-Foto aus den 1950-er Jahren.

Gastronomisch beraten wird er von Dominik Grzeschik. Der 35-jährige Koch mit dem schwer auszusprechenden Nachnamen gilt als Könner und wirkte unter anderem als anonymer Profi bereits in der Vox-Koch-Sendung „Das perfekte Dinner“ mit. Am Herd steht in Oppum der gebürtige Leipziger Fabian Rent. Bis zu 250 Gerichte soll er täglich in den Gastraum herüberreichen.

Mit acht Festangestellten und zahlreichen Aushilfen wollen Lohmann und Matura die Gäste verwöhnen. Für die Dauer von zehn Jahren haben sie eine Mietvertrag mit der Stadt Krefeld als Eigentümerin des Großmarkts geschlossen. 90 Quadratmeter ist der Gastro-Bereich mit Küche und Bar groß, 115 Quadratmeter bietet die Terrasse. Hinzu kommen Flächen für Lager und Sanitäranlagen. Männlein und Weiblein verschwinden übrigens hinter Schiebetüren, die an massiven Eisenrollen hängen und vom Scheunencharakter der Nachkriegszeit zeugen.

Rainer Lohmann (links) und Dirk Matura (rechts) stellten gestern auf dem Großmarkt ihr Team für das neue Wine House vor. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)