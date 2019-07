Hitze und Trockenheit : Alarm: Ökosystem Niepkuhlen in Gefahr

Bis zu 50 verendete Fische entdeckten Anwohner in einem Tümpel der Niepkuhlen. Foto: Aigner

Krefeld Die Niepkuhlen in Krefeld sind Bestandteil eines der wichtigsten Biotopsysteme am Niederrhein. In der verlandeten Altstromrinne des Rheins reihen sich durch Bäche und Gräben verbundene Tümpel und Seen bis hin nach Issum aneinander. Anwohner in Traar schlagen nun Alarm. Es drohe die Zerstörung wesentlicher Merkmale des Naturschutzgebietes.

Die Niepkuhlen als ökologisch wertvolles Feuchtgebiet sind in Gefahr. Extrem niedrige Wasserstände, verschlammte und versperrte Durchlässe und ein auffälliges Fischsterben seien unübersehbare Indizien für eine Entwicklung, die auf die bevorstehende Zerstörung wesentlicher Merkmale des Naturschutzgebietes deuten, erklären die Anwohner Thomas Aigner und Walter Ebner. Seltene Pflanzen und Tiere, die für die Niedermoorlandschaft typisch seien, könnten bei regelmäßiger großer Trockenheit und Hitze in den kommenden Jahren im Bestand gefährdet sein.

„Vergangene Woche haben Kräfte des Technischen Hilfswerks und Mitarbeiter der Fischereibehörde hunderte Fische aus den sauerstoffarmen Gewässern gerettet“, berichtet Ebner. Leider seien auch mindestens 50 tote Fische – darunter 17 Kilogramm schwere Karpfen – an der Oberfläche treibend zu beobachten gewesen. Andere Tiere überlebten den Stress des Rettungsversuchs nicht, informiert Ebner.

Info Beobachtungen des Bezirksvorstehers Bezirksvorsteher Wolfgang Merkel hat die Situation an den Niepkuhlen schon im vergangenen Jahr bei ähnlicher Trockenheit und Hitze beobachtet. „Ich habe vor einiger Zeit an einer Stelle das Nest eines Blesshuhns entdeckt, das noch von Wasser umgeben war. Zwei Wochen später könnte man das Nest fußläufig erreichen. Ich weiß nicht, ob der Fuchs die Brut geholt hat“, sagte er seinerzeit und stimmte den Anrainern zu, dass der jetzige Zustand der Kuhlen nicht schön sei.

Aigner und er fordern die Verantwortlichen in der Politik und bei der Stadtverwaltung auf, sich des wertvollen Ökosystems anzunehmen. Im Klartext: „Die Durchlässe müssen von Schlamm und Bewuchs freigehalten und die Wehre abgesenkt werden, damit auch die nördlich gelegenen Teiche eine ausreichende Wasserzufuhr erfahren“, erklärt Ebner. Derzeit litten die nördlichen Krefelder Niepkuhlen unter extrem niedrigem Wasserstand. Dies liege an fehlenden Niederschlägen, aber auch an blockierten Durchflüssen zum gesamten Krefelder Kuhlensystem. Derzeit sei der Wasserstand auf dem Stand vom Winter 2018. Dies sei bereits der niedrigste Winter-Wasserstand seit zwei Jahrzehnten gewesen. Da der Wasserstand im regulären Jahresverlauf regelmäßig bis zum Winter abnehme, sei von einer stetigen Verschlimmerung der Situation auszugehen, betont Aigner

Bäche und Rinnen, die die Niepkuhlen verbinden, sind trocken. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die Zusammenhänge für die Wasserstände sind komplex. Thomas Brons vom städtischen Umweltamt sah schon vor Jahren für eine Entschlammung kaum Möglichkeiten. Die sei in einem Naturschutzgebiet, wie die Niepkuhlen eines sind, nicht selbstverständlich. Die Erlaubnis für Eingriffe seien dort sehr streng geregelt, erklärte er seinerzeit im Bockumer Rathaus.

Mehr Schlamm als Wasser fanden Anwohner in den Niepkuhlen vor. Foto: Aigner

Die Niepkuhlen am Altenheim Maria Sohmann Straße führen nur noch wenig Wasser. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)