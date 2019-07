Handballverein in Krefeld : Hans Krüppel: 36 Jahre für Adler Königshof

Krefeld Hans Krüppel hat den Handballverein Adler Königshof geprägt wie kein anderer. Der langjährige Vorsitzende hat es mit seinem Kulturprogramm geschafft, neue Sponsoren-Zielgruppen anzusprechen und den Club strategisch auszurichten.

Der Handballverein Adler Königshof feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Untrennbar mit der Erfolgsgeschichte des Clubs ist der Name Hans Krüppel verbunden. 36 Jahre lang – mit zweijähriger Unterbrechung – war er Vorsitzender der Adler. Im Oktober will er den Posten nun endgültig aufgeben, die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Hans Krüppel hat frühzeitig erkannt, dass die Begeisterung für den Handballsport oder reiner Lokalpatriotismus für Königshof nicht ausreichen, genügend Sponsoren zu finden, um ambitionierte und leistungsorientierte Jugend- und Vereinsarbeit leisten zu können. Um neue Geldgeber-Zielgruppen anzusprechen hat der 73-Jährige 1991 mit den Kabarettabenden seine Idee in die Tat umgesetzt, die Adler auch in der Kulturszene zu etablieren. „Der Verein stellt sich so einem ganz anderem Publikum vor“, erklärt Krüppel. Auf diese Weise habe Adler neue Sponsoren gefunden, die über die Jahre zu guten Partnern geworden seien. Dreimal im Jahr finden diese Kabarettabende statt, vor einem kleinen Publikum von rund 300 Gästen sind schon so bekannte Größen wie Dieter Nuhr, Christian Ehring und Konrad Beikircher aufgetreten. „Als Vorsitzender bin ich für die strategische Ausrichtung und Präsentation des Vereins in der Öffentlichkeit verantwortlich“, sagt Krüppel. Und: „Den Verein zu führen, ist wie ein kleines Unternehmen zu leiten.“