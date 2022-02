Das RLT Neuss in Korschenbroich : Theater für Kinder mit „Rosi in der Geisterbahn“

Das Theaterstück für Kinder „Rosi in der Geisterbahn“ vom Rheinischen Landestheater in Neuss wird in Korschenbroich gezeigt. Foto: Marco Piecuch

KORSCHENBROICH Das Rheinische Landestheater Neuss kommt nach Korschenbroich. Gezeigt wird das Kindertheaterstück „Rosi in der Geisterbahn“.

Theater für Kinder ab vier Jahren bietet das Kulturamt der Stadt Korschenbroich in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt an. Das Theaterstück „Rosi in der Geisterbahn“ wird am 8. März 2022 im Forum der Realschule Korschenbroich, Dionysiusstraße 11, ab 15.30 Uhr aufgeführt. Die Geschichte dieser jungen Heldin, die über sich hinauswächst und andere dazu ermutigt, sich nicht einschüchtern zu lassen, basiert auf einem Kinderbuch von Philip Waechter und wird vom Rheinischen Landestheater Neuss (RLT) mit einer gehörigen Portion Mutmachmusik erzählt. Rosi leidet immer häufiger unter ihrer Monsterangst und fasst deshalb den Entschluss, sich ihrer Furcht zu stellen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Wie das geht? Mit Gesprächen, klugen Tipps und der richtigen Mutmachermusik. Der Eintritt beträgt für Kinder drei Euro und für Erwachsene vier Euro (Familienkarteninhaber erhalten einen Euro Rabatt). Kartenreservierungen nimmt das Kulturamt unter Telefon 02161 613107 oder per Mail kultur@korschenbroich.de entgegen. Die Karten können dann an der Tageskasse abgeholt und bezahlt werden. Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Coronaschutzverordnung statt.