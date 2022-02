Verwaltung in Korschenbroich : Verwaltung arbeitet an neuem Gleichstellungsplan

Korschenbroich Es gibt noch einen Frauenförderplan nach alter Rechtslage. Im Hauptausschuss werde der neue Gleichstellungsplan vorgelegt, so der Bürgermeister.

In der Verwaltung sei derzeit ein neuer Gleichstellungsplan in Bearbeitung, sagte Bürgermeister Marc Venten auf eine Anfrage im Stadtrat. Der Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen, Jochen Andretzky, hatte wissen wollen, ob es überhaupt einen Gleichstellungsplan für die Stadtverwaltung Korschenbroich gebe.

Derzeit gebe es in der Stadt Korschenbroich einen sogenannten Frauenförderplan, der noch nach der alten Rechtslage erstellt und fortgeschrieben worden sei, sagte der Bürgermeister. Venten kündigte an, dass der neue Gleichstellungsplan im Hauptausschuss am 24. März vorberaten und im Rat am 7. April verabschiedet werden soll.