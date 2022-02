So oft musste die Feuerwehr Korschenbroich raus : Insgesamt 50 Einsätze wegen Sturmtiefs

So oft musste die Feuerwehr Korschenbroich raus

Korschenbroich Die Sturmtiefs Zeynep und Antonia haben für weitere Einsätze der Feuerwehr Korschenbroich gesorgt. Rund 50 Mal fuhren die Feuerwehrleute raus. Was passiert ist.

„Im Großen und Ganzen ist Korschenbroich aber – im Vergleich mit anderen Kommunen – relativ glimpflich davongekommen“, so die Bilanz des Leiters der Feuerwehr. Das mag der Besitzer eines Pkw vielleicht anders sehen. Ein Baum war mit voller Wucht auf das parkende Auto in der Straße „Am Hufeisen“ in Raderbroich gefallen. „Der Wagen ist Schrott“, sagt Baum. „Aber zum Glück hatten wir bislang nirgendwo verletzte Personen.“