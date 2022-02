Zum Tod von Hans-Ulrich Klose : Landtag würdigt seinen langjährigen Vizepräsidenten aus dem Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Stolze 39 Jahre, von 1966 bis 2005, hat Hans-Ulrich Klose dem nordrhein-westfälischen Landtag angehört. Länger als der Christdemokrat aus dem Rhein-Kreis Neuss saß lediglich der spätere Bundespräsident Johannes Rau (SPD) im Düsseldorfer Parlament (1958 bis 1999).

Hans-Ulrich Klose war am 7. Februar in Kleinenbroich verstorben, wo er zuletzt im Tabita-Seniorenzentrum gelebt hatte. Er wurde 86 Jahre alt. Am Donnerstag (17.) um 11 Uhr wird er auf dem Waldfriedhof in Korschenbroich beigesetzt. Klose gehörte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu den gestaltenden Persönlichkeiten im Rhein-Kreis Neuss. Er war unter anderem langjähriger Kreistagsabgeordneter und Erster Stellvertretender Landrat, Bürgermeister der Stadt Korschenbroich, Vorsitzender der Kreis-CDU. Überregional bekannt und geachtet wurde er vor allem als Erster Vizepräsident des nordrhein-westfälischen Landtages. An Kloses alter Wirkungsstätte erhoben sich am Dienstag die Abgeordneten zum Ende von Kupers Gedenkrede zu Ehren Kloses von ihren Sitzen. Viele von ihnen trugen sich ins Kondolenzbuch ein, das vor dem Plenarsaal auslag. Darunter auch die drei CDU-Abgeordneten aus dem Rhein-Kreis: Heike Troles, Finanzminister Lutz Lienenkämper und Jörg Geerlings.