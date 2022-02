Sticken, Handlettering und Keramik bemalen : Diese kreativen Freizeitangebote gibt es im Rhein-Kreis Neuss

Foto: Ida Glavas 5 Bilder Wo man sich im Rhein-Kreis Neuss kreativ betätigen kann

Rhein-Kreis Sticken, Handlettering und Malen: Das sind die aktuellen Trends in der Kreativszene. Und all das kann man auch in Gesellschaft praktizieren. Wo man es im Rhein-Kreis Neuss lernen kann, zeigt eine Übersicht.

Ob Sticken, Handlettering, ein eigenes Gemälde auf die Leinwand bringen oder Keramik-Bemalen: Im Rhein-Kreis Neuss gibt es einige Möglichkeiten, sich kreativ zu betätigen. Denn Selbstgestalten liegt im Trend. Aber auch die Geselligkeit spielt eine Rolle. Das erlebt auch Ida Glavas aus Meerbusch: Sie bietet auf ihrer Internetseite nicht nur handgefertigte Geschenkartikel an, sondern vermittelt in Workshops ihr Wissen. Dabei geht es hauptsächlich um das Sticken.

Hatte die Technik lange Zeit einen etwas angestaubten Ruf und wurde eher mit älteren Generationen in Verbindung gebracht, erfährt sie seit den letzten Jahren einen regelrechten Boom: 2016 eroberten bestickte Modekollektionen den Markt und auf Kreativplattformen häuften sich Bilder von bestickten Turnschuhen, Kleidungsstücken, Rucksäcken, Kissen, oder dekorativen Stickrahmen. Es scheint als seien es besonders die jungen Kreativen, die wieder zu Nadel und Faden greifen, um aus Massenprodukten individuelle und personalisierte Einzelstücke zu fertigen. Und genau dieser Nachfrage kommt die 28-jährige Meerbuscherin nach: Ihre zweistündigen Workshops (mehr Infos unter herz-gemacht.de) richten sich nach einem bestimmten Thema aus: Mal werden Stickrahmen gefüllt, ein anderes Mal geht es darum, einen Rucksack oder ein Kosmetiktäschchen zu verschönern. „Ich erhalte immer mehr Anfragen, weil so viele Leute selber etwas kreativ gestalten möchten“, erzählt Ida Glavas, „ich denke, dass besonders in der aktuellen tristen Coronazeit wieder mehr Fokus auf die kleinen Dingen gelegt wird.“ So seien die Menschen wieder mehr zu Hause und hätten Zeit, das Kreative für sich zu entdecken. Hinzukommt, dass sie bei den Workshops in kleiner Runde auch Gelegenheit hätten, neue Leute aus der Umgebung kennen zulernen.

Doch ist das Sticken nicht der einzige Kreativ-Trend, der sich in den letzten Jahren herausgebildet hat. Schon seit einiger Zeit wird das sogenannte Handlettering genutzt, um Grußkarten, Wandbilder oder Etiketten künstlerisch zu gestalten. Dabei werden Buchstaben auf besondere Weise verziert und verschnörkelt, so dass sie ein ästhetisches Gesamtbild ergeben. Wer die Technik erlernen möchte, muss dabei nicht auf Youtube-Tutorials oder Fachbücher zurückgreifen. Entsprechende Kurse bietet auch die Kalligraphin Ulrike Freier von der Schreibmanufaktur „Feder und Tinte“ in Korschenbroich an (federundtinte.com).

Ein weiterer Trend ist das Bemalen von verschiedenen Keramik-Gegenständen: Seien es Teller, Tassen, Zuckerdosen oder Vasen. Für ein schönes Ergebnis müssen die Maler nicht besonders begabt sein. Es gibt einige simple Techniken, die dabei helfen, das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Dabei müssen die Teilnehmenden keinen mehrwöchigen Workshop besuchen, sondern können schon in wenigen Stunden ihre eigenen Kreationen erstellen. Möglich ist das etwa in dem Keramik-Malstudio an der Hindenburgstraße in Korschenbroich oder in der Potteria, Rheintorstraße, in Neuss.