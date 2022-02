Einsatz in Korschenbroich : Polizeispürhund findet Drogen im Bettkasten

Korschenbroich Freunde hatten sich anfangs um einen jungen Mann gesorgt, weil er nicht erreichbar war. Die Befürchtungen waen aber unbegründet. Stattdessen entdeckte die Polizei Hinweise auf Drogen. Der später eingesetzte Spürhund fand sogar weit mehr.

Weil sich Freunde eines Bewohners um dessen Gesundheit sorgten, war die Polizei am Samstagabend, 19. Februar, zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus gefahren. Die Befürchtungen konnten nach Angaben der Polizei schnell ausgeräumt werden. Stattdessen ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum und auf eine nicht ganz legale „Nebenbeschäftigung“ des Wohnungsinhabers.

So fanden die Beamten mehrere Druckverschlusstütchen mit weißen Pulverresten. Da der Verdacht bestand, dass dies nur ein Teil einer größeren Menge an Betäubungsmitteln war, ordnete ein Richter eine Wohnungsdurchsuchung an. Die Polizei setzte dabei einen ihrer Drogenspürhunde ein. Dieser fand in einem Bettkasten eine größere Menge Marihuana. Nun wird gegen den Mann, der Mitte 20 Jahre alt ist, wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.